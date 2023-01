di Lino Vuotto

Ci sono ancora spazi nelle rotte tra Italia e Stati Uniti? O si rischia di ritrovarsi con un eccesso di offerta che rischia solamente di danneggiare i vettori che hanno deciso di scommettere (e pesantemente) sui voli tra le due sponde la prossima estate? Una risposta immediata sembra averla voluto dare l’ultima arrivata, quella Norse Atlantic Airways che ha deciso di scendere dai Paesi del Nord per mettere casa anche nella nostra Capitale (come già aveva fatto a suo tempo la concorrente in patria Norwegian) e lanciare il ‘suo’ Roma-New York. Una rotta tra le più trafficate, ma che sembra ancora in grado di sopportare ulteriori immissioni di posti volo come se la domanda fosse infinita.

Del resto finora nessuno sembra avere dubbi sull’appetibilità della direttrice e sulla forza della domanda, magari con un peso maggiore dagli States verso la Penisola, ma comunque in grado di reggere. E anche i primi segnali che arrivano dalle vendite, spiegano da tutte le major coinvolte, non fanno altro che ben sperare, considerato anche il valore in termini di margini che questo tipo di voli è in grado di garantire alle casse delle compagnie.



Ita Airways

Ripercorrendo lo stato dell’arte dell’offerta estiva nelle programmazioni rese note fino a oggi, i numeri sono da capogiro e non sono mai stati raggiunti prima d’ora. Partendo dalla nostra Ita Airways che, oltre ai voli su New York da Roma e Milano e su Miami, Los Angeles e Boston dalla Capitale, aggiungerà nella summer anche le rotte su San Francisco e Washington.



La pattuglia americana

Dall’altra sponda dell’Oceano Atlantico Delta, United e American hanno già fatto sapere che il piatto italiano sarà particolarmente ricco e, anche in questo caso, da record. Come Delta, che salirà a 84 voli settimanali su Milano, Venezia e Roma, mentre American aumenterà il già ricco planning del 2022 con il raddoppio del volo su Dallas da Roma. E non è da meno United che salirà a 9 rotte, confermando Napoli oltre a Roma, Venezia e Milano e introducendo la new entry San Francisco. Conferme infine, da Milano, anche per la all business La Compagnie e l’ormai consolidato volo su New York di Emirates. Totale oltre 40 rotte. Mai visto prima.