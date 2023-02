Jfk: caos voli per un incendio in aeroporto, T1 chiuso per 24 ore

Un blackout elettrico ha scatenato un incendio all'aeroporto Jfk di New York, che ha dovuto chiudere il Terminal 1. Diversi i voli cancellati, tra cui due diretti in Italia; cambio di rotta anche per un collegamento decollato da Milano.

Come riporta rainews.it, i disagi hanno riguardato anche i passeggeri a terra, con migliaia di persone in attesa di informazioni.



Ita Airways, con un tweet, ha raccomandato ai passeggeri di informarsi sullo stato del volo prima della partenza.



Diversi i voli che hanno dovuto modificare i programmi: il caso più eclatante è stato quello di un collegamento da Auckland in Nuova Zelanda che, 7 ore dopo la partenza, ha dovuto tornare all'aeroporto di partenza, per un totale di oltre 16 ore di volo.