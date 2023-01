Delta guarda già all'inverno 2023/2024: prolungato il Venezia-New York

Non solo Summer 2023 nel mirino di Delta nella pianificazione sull’Italia. Il vettore Usa, che lancerà l’operativo più imponente di sempre sulla Penisola per la prossima stagione estiva, inizia a guardare alla programmazione invernale con l’obiettivo di aumentare anche per questa stagionalità l’offerta sulla Penisola.

Prima mossa ufficiale sarà il prolungamento del volo Venezia-New York anche per i mesi di novembre e dicembre, ma non è escluso che altre rotte estive possano essere coinvolte in questo programma di destagionalizzazione. Piano che potrebbe configurarsi come risposta alle conseguenze del merger in arrivo tra Ita Airways e Lufthansa, destinato a modificare gli equilibri delle rotte transatlantiche.