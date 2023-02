La Compagnie conferma Milano e pianifica la crescita degli aerei in flotta

Due nuovi aerei in arrivo da qui al 2025, la conferma del volo da Milano e l’ingresso di una rotta aggiuntiva su New York dall’Europa tra un paio d’anni. Terminate le turbolenze della pandemia, che hanno imposto prudenza nel mettere in moto la macchina dello sviluppo, La Compagnie torna a guardare avanti e pianifica una crescita moderata per imporre il proprio modello di business.

Per quanto riguarda il Milano-New York, nonostante la partenza a rilento del 2022, si legge su Tourmag, la rotta operata tra le 4 e le 5 volte alla settimana si è poi stabilizzata arrivando a un load factor medio intorno al 75 per cento. Un andamento che fa ben sperare anche per l’anno in corso e che ha spinto a non dubitare sul proseguimento della rotta.



Per quanto riguarda la flotta gli aerei che entreranno saranno due A321xlr, il nuovo modello destinato a cambiare gli orizzonti dei voli a lungo raggio, con i quali La Compagnie inizierà ad aumentare i collegamenti tra le due sponde dell’Atlantico, anche se al momento gli scali nel mirino restano top secret.