Dopo il lancio della rotta Milano Malpensa-New York avvenuto il 15 aprile dello scorso anno, sono stati 14mila 382 i passeggeri che hanno scelto di volare con La Compagnie per raggiungere la Grande Mela da Milano a bordo di Airbus A321neo.

L’estate si è dimostrata la stagione più florida, con giugno, luglio e agosto 2022 che hanno segnato un load factor del 77%.

Anche la risposta del mercato a questo innovativo servizio - si tratta dell’unica compagnia di linea che operi esclusivamente una classe business - è stata positiva. Secondo un questionario di gradimento effettuato tra settembre e dicembre 2022 dalla compagnia aerea su un campione di clienti italiani a seguito dell’esperienza di viaggio, è emerso un punteggio indicatore della global flight satisfaction pari a 8,6/10.



Forte del successo riportato nel 2022, l’anno da poco iniziato parte carico di aspettative e con un piano di crescita all’orizzonte. La Compagnie sta, infatti, attualmente lavorando all'acquisizione di nuovi aeromobili all'interno della sua flotta al fine di consolidarne e accelerarne lo sviluppo a partire dal 2024.



"L'ambizione de La Compagnie è di portare avanti il suo sviluppo per rafforzare il servizio delle sue tre linee regolari per New York e di prevedere l’apertura di una nuova rotta entro 2 anni. Il successo dell'apertura della linea Milano - New York ha confermato la pertinenza della nostra offerta 100% Business e la sua attrattiva per una clientela esigente, anche oltre i confini francesi” ha detto Christian Vernet, ceo.

