Oltre un anno per un visto negli Stati Uniti, l'sos della U.S. Travel Association

Oltre un anno. È quanto devono aspettare i visitatori che intendono recarsi negli Stati Uniti partendo dai primi dieci Paesi per i quali è richiesto un visto. Oltre 400 giorni è, infatti, il tempo medio di attesa per la visa interview, come riporta la U.S. Travel Association.

“I tempi sono ancora eccessivamente alti, nonostante si siano fatti passi in avanti in Paesi come l’India” sostiene Geoff Freeman, presidente e ceo dell’associazione, aggiungendo come Il tempo di attesa in India per un colloquio di visto da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è diminuito da un massimo di 999 giorni a metà dicembre a 577 giorni a partire dal 19 gennaio.



Una strada ancora in salita

Anche altri mercati che finora hanno registrato attese "sbalorditive", tra cui Brasile e Messico, stanno migliorando, ha affermato l'associazione in una nota riportata da Forbes.



“Rimane, comunque, ancora molto lavoro da fare per ridurre i tempi a un livello accettabile” ha aggiunto, adducendo come motivazione degli enormi ritardi le interruzioni legate alla pandemia.



Dalle stime della U.S. Travel Association risulta che la spesa di tutti i viaggiatori internazionali negli Usa nel 2022 sia stata di circa 93 miliardi di dollari rispetto ai 180 miliardi del 2019 pre-pandemia. I viaggiatori negli Stati Uniti lo scorso anno, nazionali e stranieri, hanno speso circa 1,1 trilioni di dollari, circa il 10% in meno rispetto al 2019.