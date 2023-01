Ancora una new entry nelle rotte tra Italia e Stati Uniti e questa volta si tratta di una sorpresa che ha sapore di un grande ritorno, anche se con un brand differente. A oltre tre anni dalla sospensione del volo Roma-New York di Norwegian, uno dei segnali della parabola discendente del vettore allora operante nel lungo raggio low cost, arriva nella Capitale un’altra compagnia norvegese, Norse Atlantic Airways.

L'operativo

L’aerolinea opererà un volo giornaliero sul Jfk a partire dal 19 giugno e Roma diventerà la quinta capitale europea a essere collegata con gli Stati Uniti dal vettore che tenta di ripristinare i fasti di un segmento, lungo raggio low cost, che aveva avuto una rapida ascesa e un altrettanto repentina caduta. Il volo decollerà da Fco alle 19,30 utilizzando un Boeing 787 Dreamliner e due scelte di cabina, Economy e Premium.



"Siamo più che felici di dare il benvenuto a Roma Fiumicino a Norse Atlantic Airways - ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Questo nuovo volo diretto per New York JFK completerà l'offerta complessiva tra le due città con un servizio in uscita serale che arricchirà le opzioni di viaggio dei nostri clienti".



“I passeggeri possono scegliere tra una semplice gamma di tariffe, Light, Classic e Plus – spiega la compagnia in una nota -, che riflettono il modo in cui desiderano viaggiare e quali opzioni sono importanti per loro. Le tariffe Light rappresentano l'opzione di valore di Norse, mentre le tariffe Plus includono la franchigia massima per il bagaglio, due servizi di ristorazione, un'esperienza in aeroporto e a bordo migliorata e una maggiore flessibilità dei biglietti".