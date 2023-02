Norse pronta a debuttare con i voli sulla Florida

La low cost Norse amplia ancora il network lungo raggio. La compagnia aerea ha confermato l'intenzione di sbarcare sugli aeroporti della Florida con rotte verso Orlando e Fort Lauderdale.

I collegamenti decolleranno da Gatwick a partire dal prossimo 25 maggio verso Orlando; per quanto riguarda Fort Lauderdale invece i voli partiranno il giorno successivo, il 26 maggio.



Come riporta ttgmedia.com, i voli su Orlando saranno operati 4 volte la settimana fino a giugno, per diventare giornalieri nel periodo di picco estivo. I collegamenti su Fort Lauderdale invece saranno operati tre volte la settimana fino a giugno e 4 volte la settimana per il resto della stagione.