Usa, il nuovo Terminal 1 del Jfk di New York sarà alimentato dall’energia solare

Svolta green per l’aeroporto Jfk di New York. Il nuovo Terminal 1, attualmente in costruzione, sarà in grado di produrre energia elettrica autonomamente, sfruttando l’energia solare.

Secondo quanto riporta Travel Weekly, il tetto del Terminal sarà dotato infatti di una rete di pannelli fotovoltaici, che a pieno regime sarà in grado di alimentare l’intera infrastruttura e i suoi 23 gate.



Il progetto prevede l’installazione di oltre 13mila pannelli solari. Si tratterà del sistema fotovoltaico più grande mai realizzato in un aeroporto Usa.