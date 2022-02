La riapertura ai viaggiatori internazionali da parte dell’Australia sta facendo riaccendere i motori degli aerei dei principali vettori storicamente impegnati nei collegamenti sul Paese e le compagnie del Golfo hanno deciso di mettere in campo una potenza di fuoco di prim’ordine.

Nelle ultime ore Emirates, Etihad e Qatar Airways hanno annunciato un potenziamento di rotte e frequenze, si legge su Simpleflying, che risulterà progressivo nelle prossime settimane e in vista dell’alta stagione estiva.



Emirates

Il vettore di Dubai metterà in campo i propri A380 per riattivare al massimo i collegamenti. Dopo avere riattivato il volo su Melbourne, la compagnia raddoppierà i collegamenti giornalieri su Sidney dal 3 marzo, mentre tra giugno e luglio verranno riattivati i voli giornalieri su Perth e Brisbane.



Qatar

Per quanto riguarda invece Qatar Airways, oltre ai collegamenti già attivi su Sidney e Melbourne il vettore di Doha ha riattivato il volo su Adelaide tre volte alla settimana mentre da fine marzo sarà la volta di Perth. Da inizio mese invece volo giornaliero anche su Brisbane.



Etihad

Etihad Airways, con sede ad Abu Dhabi, ha confermato che aumenterà i voli per Sydney e Melbourne da cinque giorni alla settimana a tutti i giorni dal 27 marzo. Mentre le frequenze sono in aumento, i passeggeri diretti a Sydney e Melbourne voleranno con i Boeing 787 Dreamliner piuttosto che i voli A380 pre 2020.