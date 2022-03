Qatar Airways Privilege Club adotta gli Avios come valuta premio

Qatar Airways adotta gli Avios. Da oggi il Privilege Club ha ufficialmente adottato i punti bonus come valuta premio. I soci del Qatar Airways Privilege Club possono, quindi, usufruire di una più vasta gamma di benefici, tra cui posti premio garantiti e prezzi più competitivi per i biglietti premio

Per celebrare la novità, inoltre, da oggi fino al 31 marzo, i membri del Privilege Club possono usufruire dei punti bonus Avios al momento della prenotazione del prossimo volo utilizzando Cash + Avios.



"L'adozione degli Avios massimizza le opportunità dei nostri soci di guadagnare e spendere premi in tutto il mondo, anticipando le loro esigenze dopo questo periodo difficile – spiega in una nota Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive -. Questa è una testimonianza della nostra determinazione nell'offrire ai soci le migliori esperienze, perfezionando sempre di più il nostro programma fedeltà. Non vediamo l'ora di ampliare i vantaggi dedicati ai clienti, ricercando nuovi modi per offrire ai nostri soci la possibilità di accumulare Avios”.