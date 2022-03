Etihad crea ad Abu Dhabi una foresta di Mangrovie per la sostenibilità

Etihad Airways ha dato vita alla Mangrove Forest, a Abu Dhabi, dove offre ai viaggiatori l’opportunità di adottare le mangrovie per ridurre la propria impronta di carbonio.

L’iniziativa si è concretizzata dopo due anni di ricerca e sviluppo, attraverso il programma Greenliner per la decarbonizzazione dell’aviazione. La foresta di mangrovie di Etihad è il punto di arrivo di una serie di programmi congiunti elaborati da Etihad, Agenzia per l’ambiente di Abu Dhabi, Jubail Island e altri partner per sostenere i progetti di conservazione e sviluppare nuove risorse naturali per rimuovere il carbonio dall’atmosfera.



Utilizzando una piattaforma digitale unica, nella foresta di mangrovie di Etihad ogni singolo albero potrà essere monitorato online con un accesso virtuale per i prossimi 10 anni, e attraverso un’app si potrà chattare con il chatbot del proprio albero adottato. “Ci siamo concentrati su innovazione e tecnologia - ha detto Tony Douglas, group chief executive officer Etihad Aviation Group - per sviluppare processi di riduzione delle emissioni di carbonio ed efficienze operative che andranno a beneficio dell’industria. La foresta di mangrovie di Etihad è un passo nel nostro viaggio verso la sostenibilità. L’intento è creare foreste in tutti i continenti in cui voliamo e offrire ai nostri ospiti un’opportunità coinvolgente per prendere parte attiva alla soluzione”. S. P.