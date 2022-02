Emirates, accordo con Tat per sostenere il turismo in Thailandia

Emirates sostiene il turismo in Thailandia. La compagnia aerea ha siglato un protocollo d’intesa con Tat (Autorità del Turismo della Thailandia), che prevede lo sviluppo di iniziative congiunte e opportunità di collaborazione per migliorare le attività di marketing e di promozione per attirare i viaggiatori nel Paese.

Con l’intesa, il vettore contribuirà ad alimentare i flussi turistici, attraverso il suo network globale.



La compagnia aerea si impegnerà anche a promuovere il Paese attraverso la sua rete di agenti nei mercati strategici chiave, oltre a collaborare a viaggi di familiarizzazione congiunti progettati per attrarre diversi segmenti di clienti.