Emirates apre una lounge esclusiva per i bambini

Emirates apre una lounge interamente dedicata ai bambini. I passeggeri più piccoli possono così rilassarsi in un’aerea ad hoc all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Dubai.

La struttura - situata accanto alla First Class Lounge di Emirates, nell’atrio B - offre comfort, giochi e tutta l’assistenza necessaria per guidare i giovani viaggiatori dall’imbarco al volo.



La lounge è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e permette di usufruire dell’imbarco prioritario.



Il servizio è valido per i bambini dai 5 agli 11 anni e dai 12 ai 15 anni, previa prenotazione.