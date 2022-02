L’Australia accoglie gli italiani, cosa c’è da sapere per l’ingresso

“L’Italia è uno dei mercati chiave per Tourism Australia e siamo davvero felici di poter tornare ad accogliere i turisti italiani”. Philippa Harrison, managing drector di Tourism Australia, commenta così la decisione del Paese di aprire le frontiere anche agli italiani vaccinati a partire dal 21 febbraio, senza chiedere loro un periodo di quarantena.

Nell'anno pre-Covid il Paese aveva registrato 75mila arrivi dall’Italia e la speranza, ora, è di tornare a toccare quei numeri. Nelle prossime settimane, dunque, Tourism Australia lancerà una nuova campagna promozionale per spingere gli italiani a tornare.



“Durante la pandemia - racconta Harrison - Tourism Australia ha mantenuto attiva la presenza sul mercato italiano per conservare alta la desiderabilità della destinazione e ora intende lavorare con tour operator e agenzie di viaggi per intraprendere campagne e azioni mirate volte a invogliare i turisti a tornare a viaggiare e ad assaporare le incredibili esperienze che l’Australia ha da offrire”.



Le norme d'ingresso

Per poter entrare in Australia, i viaggiatori internazionali devono essere in possesso di un visto australiano valido, essere completamente vaccinati con un vaccino Covid-19 approvato dalla Therapeutic Goods Administration (Tga) australiana e fornire la prova dello stato di vaccinazione. Devono inoltre presentare il risultato negativo di un test Covid-19 antigenico rapido o molecolare negativo eseguito entro 24 ore dalla partenza.



I titolari di visto completamente vaccinati possono entrare in tutti gli stati e territori senza quarantena dal 21 febbraio 2022, ad eccezione del Western Australia. Per essere aggiornati sui requisiti richiesti per viaggiare in Stati e territori specifici in Australia è consigliabile visitare il sito web del Dipartimento degli affari interni del Governo australiano.