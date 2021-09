“Non parteciperemo alla gara per il marchio di Alitalia e neanche per gli asset della compagnia che saranno in vendita. Non ne abbiamo bisogno”. Si sfila dalla competizione il ceo di Ryanair Michael O’Leary, arrivato oggi a Milano per presentare la programmazione nei due aeroporti della città (Malpensa e Bergamo) con nove nuove rotte.

Il manager ha confermato che inizialmente l’intenzione c’era, “ma il nostro obiettivo era più quello di mettere un po’ i bastoni tra le ruote, fare azione di disturbo. Oggi francamente non ne vediamo la necessità, anzi speriamo che il passaggio a Ita avvenga velocemente e senza intoppi per il bene di tutto il mercato”.



Per l’inverno, O’Leary ha annunciato che in Italia verranno operate 550 rotte, di cui 100 domestiche, proseguendo quindi con la crescita estiva.