Ryanair apre 4 nuove rotte sull'Italia da Londra Luton e Stansted

Ryanair si prepara a potenziare le rotte invernali dai tre aeroporti di Londra dove è presente e per l’Italia sono in arrivo nuove opportunità di collegamento con la capitale britannica.

Saranno 14 le new entry che la compagnia low cost inserirà nel proprio network con l’avvio dello schedule winter. Sette di queste verranno inserite su Stansted, sei su Luton e l’ultima sullo scalo di Gatwick, portando il totale delle destinazioni collegate a quota 142.



Per quanto riguarda l’Italia, le novità sono in totale 4, due su Luton e due su Stansted: nel primo caso si tratterà di collegamenti con Napoli e con Torino, mentre nel secondo verranno attivate le rotte su Trapani e Treviso.