Torino stringe accordi con Trenitalia e Ryanair

Due nuove collaborazione per Turismo Torino e Provincia per portare un maggior numero di turisti nel capoluogo subalpino. L’Atl ha infatti stretto accordi con Trenitalia e Ryanair per permettere a chi raggiunge la città di accedere a pacchetti turistici e attrazioni in maniera più facile.

Grazie all’accordo commerciale con Trenitalia, infatti, i soci del programma Cartafreccia - sino al 30 settembre 2021 – possono scoprire la prima capitale d’Italia con proposte studiate ad hoc da Promotur, Oneiros Viaggi e Somewehere. Da una tre notti con soggiorno in hotel, ingressi ai musei, tour tematici guidati e esperienze golose.



Inoltre, chi arriva a Torino con Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca ed Intercity ha diritto allo sconto del 50% sulla seconda card Torino+Piemonte acquistata per visitare musei, mostre, castelli e residenze reali.



La Torino+Piemonte Card è anche protagonista dell’accordo con Ryanair. Tutti coloro che prenoteranno online un volo per Torino con Ryanair, potranno anche acquistare la Torino+Piemonte Card sul portale del vettore.