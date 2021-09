Ryanair: 50 milioni di euro per il nuovo training center a Dublino

Ryanair si allea con Airline Flight Academy e mette in campo un nuovo Aviation Training Center grazie a un investimento da 50 milioni di euro. Il complesso vede la luce a Santry, vicino all'aeroporto di Dublino.

Nel centro di addestramento saranno disponibili 3 simulatori full motion, uno per 737 MAX e due per Airbus A320, insieme a 2 simulatori a base fissa (uno per Boeing 737 e uno per Airbus A320).



“Inoltre – spiega la compagnia in una nota -, questo nuovo centro AFA contiene un dispositivo all'avanguardia per l'addestramento del personale di cabina, nonché un centro specializzato per la formazione sulle procedure di emergenza ed evacuazione della cabina”. L'accesso a queste nuove strutture consentirà a Ryanair di reclutare e formare oltre 5.000 nuovi piloti, personale di cabina, ingegneri e professionisti delle operazioni di terra nei prossimi 5 anni.