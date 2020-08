Ci sono novità anche per quanto riguarda la newco di Alitalia nel Decreto Agosto varato dal Governo nei giorni scorsi. Si tratta di alcune modifiche rispetto alle direttive precedenti che verranno applicate nella fase di costituzione della nuova società controllata dal Mef.



Aumenta la dotazione

In primo luogo è aumentata la dotazione iniziale per la realizzazione del piano industriale. La cifra (che ricade all’interno della dotazione da 3 miliardi già prevista) è passata da 10 a 20 milioni di euro. Inoltre la costituzione della newco stessa non sarà più subordinata al parere della Commissione europea: il vincolo rimarrà solamente per l’esercizio dell’attività una volta costituita.



Il parere dell'Ue

Inoltre il parere della Commissione europea sarà determinante anche per altri due passaggi fondamentali per la newco. In primo luogo lo stanziamento dei 3 miliardi, che sarà operativo solamente dopo il parere favorevole, mentre vincolato al via libera Ue rimarrà anche l’eventuale costituzione di società controllate e lo sviluppo di sinergie e/o alleanze con altre realtà del settore.