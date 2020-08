Un incontro definito ‘riservato’ che però rivela un rinnovato interesse. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ripreso da dagospia.com, il ceo di Lufthansa Carsten Spohr avrebbe incontrato l’a.d. di Alitalia Fabio Lazzerini. Riaprendo di fatto una partita che sembrava chiusa.

Se la strada maestra per il rilancio di Az è infatti il ritorno della compagnia nelle casse pubbliche, l’interesse di Lufthansa apre un nuovo scenario, che non esclude l’intervento dello Stato.



Lo scenario europeo

Secondo le indiscrezioni, l’intenzione di Lh sarebbe quella di trasformare un’intesa finanziaria in qualcosa di più solido. Una prospettiva che potrebbe tornare utile a entrambi. Alitalia si troverebbe infatti a poter contare su un partner internazionale dalle spalle larghe. E i tedeschi potrebbero svilupparsi tramite hub fuori dai confini. L’interesse sembrerebbe essere per Fiumicino, che consentirebbe a Lh di dare la spallata ai competitor messi a dura prova dalla crisi del Covid.