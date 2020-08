Lufthansa, siglato l'accordo con i piloti per il 2020

Avrà durata per tutto il 2020 e farà da preludio a un nuovo accordo a più lungo termine quello che Lufthansa ha siglato con il sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit.

Un’intesa che ha come obiettivo quello di contrastare la situazione di crisi sfruttando la leva della riduzione dei costi (sia stipendi sia contributi pensionistici) per limitare al massimo il taglio del personale. Un rischio che si protrarrà ben oltre l’inizio del 2021 visto che le previsioni sulla domanda non lasciano sperare in una ripresa a breve termine.



Tra le misure pratiche che verranno adottate anche quella dell’esclusione del ricorso al reclutamento di piloti fuori dal perimetro Lufthansa nel caso di picchi improvvisi della domanda.