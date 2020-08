È in arrivo la prima tranche di aiuti statali per le compagnie aeree italiane. L’anticipo su quanto stabilito nei precedenti provvedimenti è contenuto all’interno del Decreto Agosto e coinvolge Alitalia, Blue Panorama, Neos e Air Dolomiti, ovvero i 4 vettori che soddisfano tutti i requisiti stabiliti per accedere ai fondi.

Per Alitalia la cifra in arrivo sarebbe di 250 milioni di euro, ovvero 100 in meno di quanto stabilito come totale, si legge su Corriere Economia, mentre gli altri vettori dovranno spartirsi 50 milioni di euro s un totale di 130 previsti.



La clausola della Ue

Per tutti esiste una condizione che, qualora non dovesse venire soddisfatta, farebbe sorgere nuovi problemi per le casse delle compagnie coinvolte e già messe a dura prova. Se infatti la Commissione europea dovesse bocciare lo stanziamento, tutti e 4 dovranno restituire il prestito ricevuto entro dicembre con tanto di interessi. Diversamente la cifra non dovrà essere restituita.