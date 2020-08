È morto Cesare Romiti: fu amministratore delegato di Alitalia

Il suo nome è legato indissolubilmente alla Fiat. Ma Cesare Romiti, scomparso oggi all’età di 97 anni, ha vissuto in prima linea anche il mondo del trasporto aereo.

Nel 1970, infatti, fu chiamato dall’Iri in Alitalia, dove ricoprì la carica di direttore generale prima e amministratore delegato poi. La lascerà 3 anni più tardi, per approdare all’Italstat.



Ma sarebbe tornato a occuparsi del settore del trasporto aereo diversi anni più tardi, con la privatizzazione di Aeroporti di Roma: entra infatti nel patto di sindacato di Adr nel maggio del 2005 (quando ormai la sua vicenda in Fiat era conclusa da diverso tempo), per restare nel settore delle infrastrutture per circa 2 anni.