Sarà un volo bisettimanale quello di Blue Panorama che collegherà l’Italia con il Senegal a partire dal 23 ottobre. La tratta partirà dallo scalo di Milano Bergamo in direzione Dakar il lunedì e il venerdì, con ritorno in Italia il mattino seguente.

“Con questa nuova destinazione inauguriamo il collegamento diretto dall’Italia al Senegal per rispondere a un'esigenza forte di mercato e rafforzare ulteriormente il rapporto con l’aeroporto di Milano Bergamo, che costituisce una delle nostre basi operative – spiega il direttore commerciale Remo Della Porta -. Per la fine del 2020 e l’inizio del 2021 il nostro obiettivo è continuare ad ampliare il network delle destinazioni leisure e business invernali anche sul medio e lungo raggio, con particolare riferimento all’aeroporto di Milano Bergamo”.



In estate al lunedì e al venerdì si aggiungerà anche il mercoledì.