La platea questa volta è il Meeting di Rimini, l’annuale appuntamento che quest’anno è ospite del Palacongressi. Sul palco il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, ospite per parlare di mobilità e trasporti in Italia, che non ha mancato di fare un cenno a uno dei temi caldi della ripresa: Alitalia.

Il ministro ha ribadito e difeso l’operazione messa in campo dal Governo, che è voluto intervenire direttamente nel salvataggio della compagnia, ora alle prese con la stesura del piano industriale, optando per la nazionalizzazione e mettendo in campo una dota da tre miliardi di euro. Per poi avviare una seconda fase, ovvero quella della ricerca di partner industriali e alleanze internazionali in grado di dare forza all’intero progetto.



La nuova vocazione

Ma Paola De Micheli nel corso del Meeting ha messo in chiaro che la principale vocazione della compagnia ristrutturata sarà strettamente legata al turismo di casa nostra: secondo la titolare del Dicastero, infatti, grazie a una impronta decisamente votata al potenziamento dei collegamenti internazionali (grazie appunto anche alle alleanze), Alitalia avrà il ruolo chiave di riuscire a portare in Italia un numero di turisti mai raggiunto prima. Il tutto aprendo anche nuovi mercati dalle potenzialità molto alte.