La newco che avrà il compito di far ripartire Alitalia si prepara a passare dalla teoria alla pratica. Nei prossimi giorni (e comunque durante questa settimana) si dovrebbe aprire il dibattito tra i 4 ministri coinvolti per la stesura del decreto che porterà alla costituzione della società.

Il ministro dei trasporti Paola De Micheli, come riporta adnkronos.com ha inoltre precisato che dopo aver costituito la società ci saranno 30 giorni di tempo per la presentazione del piano industriale dettagliato alla Commissione europea.



I dettagli da stabilire

Il documento in questione svelerà esattamente il volto della nuova Alitalia, al di là delle ipotesi circolate negli ultimi mesi. Si dovranno infatti precisare i dettagli su rotta, flotte e livelli occupazionali.



Intanto si è riaperto il fronte con Luthansa, sempre nell’ottica di un’alleanza che per il momento resterebbe commerciale ma che comporterebbe, nell’immediato, il passaggio di Alitalia da SkyTeam a Star Alliance. La ripresa delle trattative è stata un colpo a sorpresa, dal momento che i contatti tra i due vettori sembravano essersi interrotti dopo l’ok al piano che prevede l’ingresso dello Stato in Alitalia.