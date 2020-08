Newco Alitalia: domani il vertice tra i ministeri coinvolti nella partita

È previsto per domani il vertice tra i ministeri dell’Economia, dei Trasporti, del Lavoro e dello Sviluppo economico per sbloccare la partita sulla newco di Alitalia dopo lo stallo delle ultime settimane.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, il summit dovrà fare da preludio all’avvio dell’iter per la stesura del piano industriale, sul quale stanno già lavorando l’amministratore delegato Fabio Lazzerini e il presidente Francesco Caio. Iter per il quale nel Decreto Agosto era stato previsto uno stanziamento da 20 milioni di euro.



Diversi ancora i nodi da sciogliere, con in primo piano la questione degli esuberi da gestire. Inoltre deve anche essere stabilito se, come ipotizzato, cedere i rami di manutenzione e handling per snellire l’azienda.