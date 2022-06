Gruppo Tui: Fritz Joussen lascia. Sebastian Ebel sarà il nuovo ceo

Fritz Joussen (nella foto) lascerà la carica di amministratore delegato di Tui Group alla fine di settembre. Joussen, che ha trascorso circa dieci anni al timone del colosso dei viaggi, sarà sostituito alla fine dell'attuale anno finanziario di Tui dal suo chief financial officer, Sebastian Ebel.

Come riportato da TTG Media, Dieter Zetsche, presidente del consiglio di sorveglianza di Tui, ha affermato che la società "è dispiaciuta" della decisione di Joussen di dimettersi dopo aver avviato la "trasformazione dell'azienda passando attraverso la crisi del Covid”.

Zetsche ha inoltre aggiunto che quella di Ebel è stata "una scelta eccellente".



Joussen ha sottolineato di aver instaurato con Ebel un ottimo rapporto di lavoro, e che Tui sarà "in ottime mani" sotto la sua guida. “L'immediata gestione della crisi durante la pandemia – ha proseguito Joussen -, che mirava a garantire la sopravvivenza del Gruppo, è stata ora completata. Abbiamo mantenuto un livello di liquidità elevato, non utilizziamo più aiuti statali e l'attività operativa è tornata: come annunciato, ci aspettiamo un’estate forte, quasi ai livelli del 2019. Sotto la nuova gestione, Tui sta ora aprendo un nuovo capitolo, con un ritorno a una crescita redditizia".