Joussen, Tui: “Estate verso i numeri del 2019, a settembre di nuovo competitivi”

Un’estate in linea con le aspettative per Tui. In occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre il ceo uscente, Fritz Joussen (nella foto), ha spiegato che “dopo nove mesi i dati confermano le tendenze e le nostre aspettative per il 2022. Stiamo vivendo un’estate decisamente forte”.

Il Gruppo, riporta traveldailynews.com, sostiene di poter raggiungere lo stesso livello di prenotazioni del 2019, nonostante le tariffe medie siano significativamente superiori al periodo pre-pandemico. E i numeri sembrano muovere in quella direzione: attualmente Tui conta 11,5 milioni di clienti per l’estate 2022 e a le prenotazioni rappresentano il 90% dei livelli della summer 2019.



Tendenze che fanno ben sperare per i prossimi mesi e che portano Joussen ad affermare con sicurezza che quando lascerà la presidenza a Sebastian Ebel (attuale cfo) il prossimo 30 settembre il Gruppo “sarà economicamente e operativamente di nuovo in carreggiata” e dopo i due anni di gestione della crisi dovuta al Covid il nuovo ceo potrà “concentrarsi di nuovo sulla crescita”.