La favola di Musement continua. A quattro anni dalla sua acquisizione da parte di Tui, l’azienda italiana nata e cresciuta per offrire esperienze, escursioni e quant’altro possa essere utile a un operatore o a un’agenzia per creare un pacchetto dinamico, sta avendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie del colosso del tour operating.



Il programma

Il dato è emerso nel corso della presentazione dell’ultime trimestrale di Tui quando il chief executive Sebastian Ebel ha spiegato che il gruppo sarà sempre più orientato a diversificare l’offerta affiancando il pacchetto tradizionale a un prodotto integrato e flessibile e orientato alle esigenze dei clienti. Un segmento, ha spiegato Ebel, secondo quanto riportato da TTG Media, che oggi in Germania conta per il 25 per cento delle vendite e che ora verrà esportato in maniera importante anche in Gran Bretagna.

E per questo sviluppo la punta di diamante sarà proprio quella di Musement. A supporto di questa decisione ovviamente ci sono anche i numeri. Nel trimestre aprile-giugno, Musement ha venduto due milioni di escursioni, tour e attività, quasi 10 volte di più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il numero di trasferimenti venduti è salito di oltre cinque volte a 7,2 milioni. Tradotto in termini finanziari 15 milioni di euro di utili ante imposte contro perdite precedenti da 35 milioni. Complice ovviamente un mercato che si è nettamente risvegliato.



"Tui Musement è sulla buona strada per diventare la principale piattaforma globale per escursioni, tour e attività – ha concluso Ebel - nel corso di questo, offerte esclusive come la "Tui Collection", in particolare, vengono costantemente ampliate".