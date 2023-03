Tui Blue: cinque nuove aperture entro l'estate

Tui Group, che ha ridotto le sue perdite del 33,4% nel primo trimestre del 2023, sta espandendo la presenza del suo marchio alberghiero Tui Blue. Nei prossimi due anny, come riporta Hosteltur, sono previste 13 aperture, cinque delle quali avverranno quest'estate e due in particolare nelle isole Baleari.

Nell'estate del 2023, Tui Blue aprirà hotel nelle Baleari, a Cipro, in Egitto e in Thailandia e inizierà la costruzione di un nuovo hotel a Reutte, in Austria.



Nel caso specifico della Spagna, dove il brand ha debuttato nel 2018, i nuovi hotel si trovano a Maiorca e Minorca e dispongono complessivamente di 468 camere.



Il Tui Blue Victoria aprirà a maggio e sarà un hotel a 4 stelle situato sul lungomare di Santo Tomás, nel comune di Es Migjorn Gran a Minorca. La struttura è attualmente in fase di ristrutturazione e, secondo il sito web dell'hotel, "rappresenta uno dei progetti più ambiziosi di Stil Hotels & Resorts".

L'hotel TuiBlue Victoria sarà un hotel per soli adulti con 266 camere che includeranno anche due piscine all'aperto sul tetto, un ristorante, bar, una palestra e un centro benessere.



Il Tui Blue Levante, situato a Cala Bona a Maiorca, sarà un hotel 4 stelle per soli adulti con 202 camere. L'hotel avrà un ristorante a buffet, un ristorante di alta cucina, due piscine, spa e palestra.



Le altre tre aperture in programma questa estate riguardano il Tui Blue The Passage in Thailandia, il Tui Blue Crystal Bay in Egitto e il Tui Blue Atlantica Sungarden Park a Cipro.



Nei prossimi anni si aggiungeranno ulteriori strutture in Cina, Curaçao, Austria, Senegal, Cambogia e Thailandia.



"Vogliamo posizionare il brand Tui Blue come un marchio di riferimento per i turisti. A tal fine, abbiamo creato team di sviluppatori esperti a Dubai e Hong Kong, che stanno attualmente negoziando le prossime opportunità di crescita" ha affermato Artur Gerber, amministratore delegato di TuiBlue.