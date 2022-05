Tui ed easyJet: ritardi e cancellazioni per fattori imprevisti

Tui ed easyJet si scusano per i ritardi e le cancellazioni che hanno coinvolto i voli del fine settimana, ai quali probabilmente seguiranno ulteriori disagi nei prossimi giorni.

Come segnalato da TTG Media, easyJet annullerà preventivamente “circa 24 voli” al giorno da Gatwick fino al 6 giugno, sostenendo che è necessario "fornire servizi affidabili" durante quello che dovrebbe essere un periodo festivo intenso a causa del Giubileo di Platino della regina.

L’annuncio giunge a seguito della cancellazione di centinaia di voli avvenuta la scorsa settimana a causa di un problema informatico. Tui ha nel frattempo dichiarato che "una combinazione di fattori sta causando importanti disagi operativi" che hanno costrertto il Gruppo a cancellare alcuni voli e pacchetti. Gli effetti di questi disagi si sono fatti sentire in molti aeroporti utilizzati da Tui nel Regno Unito e in Irlanda, tra cui Birmingham, Bristol, Cardiff, Cork, Dublino, Gatwick, Glasgow, Manchester e Stansted.



Un portavoce di easyJet ha dichiarato: “Siamo molto dispiaciuti per il ritardo nell’avviso di queste cancellazioni e disagi causati ai clienti che hanno prenotato su questi voli, tuttavia riteniamo che ciò sia necessario per fornire servizi affidabili in questo periodo intenso. I clienti sono stati informati e hanno la possibilità di riprenotare il volo o ricevere un rimborso e possono richiedere un risarcimento in linea con le normative".

Tui ha precisato che le cancellazioni sono state "eccezionalmente rare" e che, per scusarsi con le persone colpite, avrebbe offerto un buono vacanza di 200 sterline a persona.