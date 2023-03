di Silvana Piana

Le vacanze restano una priorità assoluta per i tedeschi. Lo conferma Tui, colosso del tour operating, in occasione di Itb Berlino. “L’avvio delle prenotazioni a inizio anno è stato più forte di quanto non lo sia stato da molto tempo - afferma Stefan Baumert, ceo di Tui Germania -, significativamente superiore alle cifre dell’anno precedente, e in alcuni casi anche superiore al 2019. L’esigenza dei tedeschi di andare in vacanza è forte, e spenderanno più soldi rispetto all'anno scorso”.

Le destinazioni sul Mediterraneo rimarranno le preferite, come nella scorsa stagione estiva, in cui mete come Maiorca, Creta, Rodi o la Turchia hanno registrato i massimi storici. Per quest’estate Tui Germania ha, quindi, ampliato del 5 per cento l’offerta sulla principale isola delle Baleari, che giocherà la partita contro la rivale turca Antalya, mentre sono previste buone performance anche per Mar Rosso e Canarie.