Tui crea un team per la formazione degli agenti di viaggi su Marella Cruises

Tui rilancia sulle agenzie per sostenere il prodotto Marella Cruises. Il colosso del turismo ha creato un team di quattro persone per promuovere le prenotazioni e aumentare la conoscenza dell'offerta dell'operatore crocieristico.

Chris Hackney, amministratore delegato di Tui UK e Irlanda, commenta: “Siamo entusiasti di far crescere il team in questo momento cruciale per l'industria delle crociere. Dalla ripresa dei viaggi via mare lo scorso anno abbiamo lavorato duramente per rassicurare i clienti e riportarli sulle navi".



Il manager, come riporta ttgmedia.com precisa anche che il team avrà un ruolo centrale all'intero dei piani di crescita di Marella e Tui River Cruises, che ha appena annunciato nuovi itinerari negli Stati Uniti per il 2023. Dopo lancio dei nuovi prodotti, aggiunge Hackney, l'operatore ha visto un aumento dell'anticipo di prenotazione da parte dei clienti.