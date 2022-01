Resta ancora da vedere di che entità sarà l’impatto della variante Omicron sul mondo delle crociere, ma le compagnie non intendono rinunciare agli investimenti, come prova l’alto numero di nuove unità che dovrebbero prendere il largo già a partire da quest’anno.

Ecco qui una carrellata di alcune delle nuove unità previste, in ordine alffabetico.

Negli Stati Uniti American Cruise Lines introdurrà nel 2022 due battelli fluviali: l’American Symphony ad agosto e l’American Serenade alla fine dell’anno.

Un’altra compagnia americana, l’American Queen Voyages, lancerà il nuovo prodotto Expedition con l’Ocean Victory da 186 passeggeri che opererà in Alaska, poi Messico e Costa Rica.

La Atlas Ocean Voyages, specializzata in crociere-avventura di lusso, ha appena iniziato la prima spedizione con la nave da 196 passeggeri World Navigator e sta pianificando di introdurre una nave gemella, World Traveller, che a luglio prenderà il largo nel Mediterraneo per la sua stagione inaugurale.



Anche Carnival Cruise Line, come spiega TravelPulse, continua sulla strada degli investimenti con la Carnival Celebration, che dovrebbe essere pronta a novembre: un’unità in grado di trasportare 5.400 passeggeri, che dovrebbe incominciare a navigare proprio durante il 50esimo anniversario della compagnia.



I piani di Celebrity Cruises comprendono l’introduzione in Europa ad aprile della terza nave della serie Edge, la Celebrity Beyond da 3260 passeggeri. Tra gli huighlight il Sunset Bar di ispirazione marocchina, progettato da Nate Berkus e il Magic Carpet, la lounge a sbalzo sullo scafo esterno.

Costa Crociere - che apaprtiene al Gruppo Carnival Corporation & plc - a dicembre ha preso in consegna Costa Toscana, nuova nave della flotta realizzata nel cantiere Meyer di Turku e alimentata a gas naturale liquefatto. Il Gruppo Costa può contare al momento su quattro navi alimentate con questa tecnologia: Aidanova e Costa Smeralda, già in servizio, Costa Toscana, consegnata oggi e AidaCosma, in arrivo prossimamente. Laprima crociera di Costa Toscana partirà da Savona il 5 marzo 2022, con un itinerario di una settimana che visiterà Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo e Civitavecchia. Dopo il suo debutto la nuova ammiraglia rimarrà posizionata nel Mediterraneo occidentale per tutto l’anno. Nel corso della stagione estiva farà scalo a Savona, Civitavecchia, Napoli, Ibiza, Valencia, Marsiglia, mentre durante la stagione autunnale Palma de Maiorca prenderà il posto di Ibiza.



Tornando alla lista stilata da TravelPulse la Disney Cruise Line farà entrare in servizio a giugno la nuova Disney Wish, che opererà inizialmente crociere di tre e quattro notti alle Bahamas da Port Canaveral. Come i suoi compagni di flotta, sarà caratterizzata da numerosi spazi per bambini e adulti, inclusa la nuova esperienza culinaria a tema ‘Frozen’.



Emerald Cruises, invece, introdurrà in flotta Emerald Azzurra, la prima nave d’altura della linea, uno superyacht di lusso da 100 ospiti con 50 suite deluxe e cabine che navigherà nelle acque del Mediterraneo, dell’Adriatico, del Mar Nero e del Mar Rosso.



Due le new entry del 2022 per Msc Crociere: la Msc Seascape, 169.400 tonnellate lorde e 5.877 passeggeri, che sarà consegnata a novembre e la Msc World Europa, una nave dalla tecnologia green, da 205.700 tonnellate e 6.774 passeggeri.

Passando a Norwegian Cruise Line la nuova Norwegian Prima inizierà a navigare ad agosto in Europa, prima di trasferirsi negli Stati Uniti a ottobre per gli itinerari ai Caraibi.



Si chiama invece Discover Princess la nuova unità di Princess Cruises che debutterà a Los Angeles nei mesi primaverili per la stagioen inaugurale degli itinerari nella riviera messicana e in California.



La compagnia di lusso Ritz-Carlton Yacht Collection introdurrà la sua prima nave all-inclusive, la Evrima da 288 passeggeri, a maggio nel Mediterraneo. A bordo, tra l’altro, anche il ristorante firmato dallo chef Sven Elverfeld del ristorante tre stelle Michelin al The Ritz-Carlton Wolfsburg, in Germania.



Salperà invece a marzo da Fort Lauderdale la Wonder of the Seas, la nuova nave da crociera più grande del mondo firmata Royal Caribbean International. L’unità, da 236.857 tonnellate lorde, potrà ospitare 5.734 passeggeri.



Ad arricchire la flotta di Silversea Cruises sarà invece la Silver Dawn da 596 passeggeri e 40.700 tonnellate lorde, che nel marzo 2022 incomincerà a navigare nel Mediterraneo. Silver Dawn offrirà otto punti ristoro, tra cui il programma Sea and Land Taste (S.A.L.T.), oltre al concetto di benessere Otium. Si trasferirà a Fort Lauderdale in autunno.

Passando a Seabourn, nel Regno Unito entrerà in servizio il 10 aprile la Seabourn Venture, una nave di lusso per 264 ospiti in suite con veranda.

Viking ha invece preso in consegna a dicembre Viking Octantis, la prima di due unità specializzate in spedizioni. I suoi primi viaggi saranno in Sud America e Antartide e ad agosto 2022 sarà seguita da una nave gemella, la Viking Polaris.

Infine la Virgin Voyages metterà in servizio da marzo in Gran Bretagna la Valiant Lady, un’unità da 2770 passeggeri che si sposterà a Barcellona a maggio e Miami per l’inverno. Un'altra nave, la Resilient Lady, inizierà a navigare nelle isole greche da agosto 2022.