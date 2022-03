Australia: dopo lo stop ai divieti alle crociere tornano le navi di Princess Cruises

Princess Cruises riprenderà le crociere in Australia dopo che il Paese ha annunciato la fine del divieto alle navi di navigare nelle sue acque. La prima unità a rientrare in servizio sarà Coral Princess, che tornerà nella regione a giugno per offrire itinerari di andata e ritorno per Brisbane dalle tre alle 12 notti, con scali nel Queensland e nel New South Wales.

Per quanto riguarda, invece, la navigazione negli Stati Uniti, la compagnia di crociere ha annunciato nuovi piani, con un ritorno all’homeport di Galveston a dicembre e a San Diego a settembre.



Ruby Princess, spiega TTG Media, salperà da dicembre ad aprile 2023 per una serie di viaggi da Galveston che vanno da cinque a 11 notti, facendo scalo in destinazioni nei Caraibi occidentali. Le crociere saranno in vendita il 7 aprile.



Da settembre a febbraio 2023 Diamond Princess offrirà itinerari da cinque a 16 notti, con scalo nei porti lungo la Riviera messicana, la costa della California e le isole hawaiane. Le crociere saranno in vendita a partire dal 24 marzo.ù



Royal Princess si trasferirà a San Francisco per la stagione 2022/2023 della costa occidentale, con crociere di andata e ritorno alle Hawaii, in Messico e sulla costa della California.