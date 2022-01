Msc apre le prenotazioni per la Seascape, il debutto ai Caraibi

Hanno preso il via le vendite per la prossima ammiraglia di Msc Crociere, la Seascape, che entrerà in flotta nel prossimo mese di novembre. Il debutto è previsto da Miami il mese successivo, quando partirà la stagione inaugurale, che sarà dedicata ai Caraibi.

Due gli itinerari previsti, entrambi da 7 notti: Caraibi orientali, con scali a Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana; Caraibi occidentali, con tappe a Ocean Cay Msc Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica.



Sempre sui Caraibi sono aperte anche le prenotazioni per Msc Divina e Msc Meraviglia, che faranno base a PortMiami e Port Canaveral.