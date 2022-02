Msc prolunga la stagione negli Emirati: 12 crociere in più con la nave Bellissima

Msc Crociere interviene sulla programmazione della prossima primavera ed estende l’offerta sugli Emirati con 12 itinerari aggiuntivi. Per questa operazione la compagnia utilizzerà Msc Bellissima spostandola dal Mar Rosso in conclusione della sua stagione, prevista per il 26 marzo.

La nave subentrerà a Msc Virtuosa (che verrà posizionata a Southampton) ed effettuerà crociere da 7 notti con scalo a Dubai, Abu Dhabi e Sir Bani Yas negli Emirati Arabi Uniti e Doha in Qatar fino al 25 giugno. Poi da luglio ancora un cambio di location per l’inizio degli itinerari in Giappone e Cina.



“Gli itinerari negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar sono stati molto apprezzati dai nostri ospiti e quindi per rispondere a questa domanda abbiamo deciso di estendere la nostra presenza nella regione – spiega il ceo Gianni Onorato -. La decisione di impiegare Msc Bellissima per questa parte della stagione è stata presa perché si tratta di una nave molto popolare e apprezzata, grazie all’intrattenimento e alla ristorazione offerti a bordo, oltre che al nostro celebre Msc Yacht Club”.