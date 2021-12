Msc Crociere: protocollo ‘Sicuro e Sereno’ anche per l'estate 2022

Il protocollo di sicurezza ‘Sicuro e Sereno’ di Msc Crociere resterà attivo anche per l’estate del 2022. Il piano prevede una politica di prenotazione chiara e flessibile, tutti i requisiti di vaccinazione e test di controllo oltre al ritorno delle escursioni a terra in autonomia.

"Siamo stati in grado di guidare la ripartenza del nostro settore nell'agosto dello scorso anno – sottolinea il ceo Gianni Onorato - grazie a un protocollo di salute e sicurezza completo e flessibile che è stato progettato per adattarsi all'evoluzione della pandemia a terra e da allora è diventato un modello in tutto il settore dei viaggi e dell'ospitalità. Abbiamo così continuato a offrire il massimo livello di protezione ai nostri ospiti, all'equipaggio e alle comunità in cui le nostre navi fanno scalo per accogliere in modo responsabile e sicuro oltre un milione di passeggeri per le loro vacanze”.



Tutte le prenotazioni in essere e quelle effettuate per partenze fino alla fine della prossima stagione estiva saranno incluse nel programma ‘Sicuro e Sereno’. “Per la prossima estate ci sarà anche il ritorno di un'esperienza completa a terra – conclude Onorato - con la reintroduzione della possibilità di effettuare escursioni in piena autonomia, qualora le autorità locali lo permettano. Non c'è dunque un momento migliore per prenotare una vacanza in crociera".