Msc Virtuosa, ultima nata della flotta, prende il largo da Dubai

Msc Crociere prosegue nella realizzazione del suo piano industriale e battezza a Dubai l’ultima nata della flotta, Msc Virtuosa.

Madrina della cerimonia Sophia Loren, che ha tenuto a battesimo 17 delle 19 navi che compongono la flotta della compagnia.

A pochi giorni dal battesimo di Msc Seashore tenutosi a Ocean Cay nell’isola privata di proprietà di Msc Crociere, la compagnia ha organizzato un nuovo avvenimento internazionale per testimoniare sia la propria fiducia nel futuro del settore crocieristico, sia il proprio impegno a lungo termine negli Emirati Arabi Uniti e nel più ampio mercato del Medio Oriente. Msc Virtuosa è una delle navi da crociera più grandi e avanzate al mondo anche dal punto di vista ambientale; può ospitare fino a 6mila 334 passeggeri, oltre mille704 membri dell'equipaggio e sarà posizionata nel Mar Arabico fino a marzo 2022, con homeport a Dubai.



Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere, ha commentato: "Siamo onorati di ospitare questa cerimonia dell’antica tradizione marittima negli Emirati Arabi Uniti durante l'anno del Giubileo d'Oro e, con essa, di sottolineare il nostro impegno a lungo termine in questa regione. Questo è anche il motivo per cui quest’inverno Msc Virtuosa farà homeport nel Paese come parte del nostro schieramento nella regione del Golfo".



Ahmed Bin Sulayem, group chairman and Ceo, dp World, ha aggiunto: "È un momento di orgoglio per noi ospitare la cerimonia di battesimo di Msc Virtuosa a Mina Rashid, luogo che ha riaffermato il suo status di destinazione leader a livello regionale e globale. Ci aspettiamo anche un totale di 126 scali di navi e oltre 500mila visitatori per la prossima stagione crocieristica 2021/22. Questo rafforzerà ulteriormente il ruolo del turismo di Dubai e guiderà il nostro progresso".



Helal Saeed Almarri, direttore generale del Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai, ha concluso: "Dubai continua a tracciare un percorso verso il futuro come una delle principali destinazioni turistiche del mondo e la capitale crocieristica del Medio Oriente, mentre siamo impegnati a realizzare l'obiettivo ispirato dalla nostra leadership visionaria di rendere Dubai la destinazione preferita per molti passeggeri. Ospitare a Dubai la cerimonia di battesimo di Msc Virtuosa testimonia la popolarità della città come porta d'accesso per le crociere nella regione”.

Dopo la cerimonia di battesimo, Msc Virtuosa è partita da Dubai per il suo viaggio inaugurale nel Golfo con visite ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Doha.