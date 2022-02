Massa, Msc: “Escursioni libere dalla prossima estate”

di Amina D'Addario

"Per l’estate 2022 riproporremo la possibilità di andare in escursione liberamente, non solo con i tour organizzati da noi”. A svelare una delle novità più importanti della prossima stagione estiva di Msc è stato il managing director Leonardo Massa (nella foto) nel corso di una conferenza stampa online.



“Si tratta di un cambio enorme rispetto all’inverno che - ha detto Massa - dimostra che le crociere si muovono verso un livello di normalità che è assolutamente sensato, visto che già oggi portiamo a bordo solo clienti vaccinati e che questi possono girare liberamente in Europa”.

Sul fronte degli itinerari, il managing director ha invece spiegato che la compagnia schiererà una gamma di prodotti “senza precedenti”. “Imbarcheremo da 15 porti italiani e saranno operative tutte le 19 navi della nostra flotta, con oltre 110 itinerari differenti e oltre 450 crociere in quattro aree tra Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi ed Emirati”. Tra le novità illustrate dal direttore commerciale Luca Valentini, spiccano il ritorno a Tunisi e Istanbul, ma anche il posizionamento negli Emirati Arabi, per il periodo da aprile a giugno, di Msc Bellissima, in sostituzione di Msc Virtuosa.