La ripartenza delle crociere: in aumento rotte e navi in servizio

Passi avanti nell’attività delle principali compagnie crocieristiche, che hanno riportato in servizio più navi e hanno iniziato a trasportare più passeggeri.

Come riportato da Travelpulse, Norwegian Cruise Line ad esempio, ha annunciato che Norwegian Joy ha ripreso le crociere da PortMiami, segnando la nona nave della compagnia a tornare in servizio dopo la chiusura globale nel marzo 2020. Norwegian Joy naviga su una serie di itinerari caraibici di sette giorni fino ad 23 aprile 2022, che fanno scalo a Roatán in Honduras, Costa Maya e Cozumel in Messico, Harvest Caye in Belize. In dicembre, un totale di quattro navi Ncl avranno come homeport Miami.



Royal Caribbean International è salpata da Los Angeles con Navigator of the Seas. La nave ha iniziato la sua tanto attesa stagione per tutto l'anno con crociere da tre a quattro e cinque giorni verso l'isola di Catalina, in California, e la Riviera messicana. Anche la nuova nave di Royal Caribbean, Odyssey of the Seas, ha iniziato a navigare quest'estate e ha recentemente tenuto la sua cerimonia di battesimo a Fort Lauderdale. Holland America Line è entrata in azione con il ritorno di Nieuw Statendam, partita da Fort Lauderdale per la sua prima crociera. Nieuw Statendam è salpata per un itinerario di sette giorni nei Caraibi occidentali programmato per visitare Nassau, Ocho Rios e Port Royal e Half Moon Cay, l'isola privata di Holland America Line alle Bahamas.



Celebrity Cruises ha annunciato che altre due delle sue navi sono tornate in servizio, Celebrity Reflection e Celebrity Constellation. La compagnia ha comuncato che 10 delle 14 navi da crociera che compongono la nuova flotta hanno ripreso a navigare nel 2021, dopo una pausa di 15 mesi.

La scorsa settimana, Msc Crociere ha ufficialmente dato il benvenuto alla sua nuova nave, Seashore. La nave è stata battezzata presso l'isola privata della compagnia, Cay. Msc ha annunciato che Msc Seascape, che entrerà sul mercato alla fine del 2022, farà scalo a Miami nel 2022 e nel 2023.



Infine, Crystal Endeavour è partita anche dal porto di Ushuaia, all'estremità meridionale dell'Argentina, per la sua prima spedizione in Antartide la scorsa settimana, segnando la prima di una serie di otto traversate di andata e ritorno da 11 a 19 notti a bordo della nave polare.