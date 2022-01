Royal Caribbean: tanta Italia nelle crociere dell'estate 2023

Royal Caribbean International ha alzato il velo sulla propria programmazione per l'estate 2023: 9 navi in più di 25 Paesi alla volta di destinazioni iconiche. Si partirà a maggio 2023 quando i passeggeri potranno scoprire l'Europa scegliendo tra un ventaglio di itinerari che spaziano da 5 a 12 notti visitando l'Islanda, la Croazia, le isole britanniche, le Canarie, la Grecia e molto altro. Grande protagonista sarà l'Italia con Odyssey of the Seas che navigherà da Roma così come Symphony of the Seas. Anthem of the Seas, invece, avrà il suo homeport a Southampton in Uk. Come riporta travelpulse.com, a toccare le coste del Belpaese saranno anche Serenade of the Seas ed Explorer of the Seas con partenze da Ravenna, e Brilliance of the Seas da Roma e Ravenna.

Gaia Guarino