Royal Caribbean, prenotazioni sospese per inizio gennaio

Royal Caribbean ha sospeso le nuove prenotazioni per le crociere in partenza a inizio gennaio, al fine di limitare ulteriormente la capacità a bordo e soddisfare al meglio la norma del distanziamento fisico.

“Abbiamo rimosso queste partenze dal nostro sito web, così come abbiamo fatto per le precedenti crociere nel 2021” dichiara la compagia in una nota.



Nelle ultime ultime due settimane, fa notare Travel Weekly, le navi Royal Caribbean hanno segnalato focolai di Covid, inclusa la sua unità più recente, la Odyssey of the Seas, partita da Fort Lauderdale il 18 dicembre, e la Symphony of the Seas. Da qui la necessità di limitare ulteriormente le prenotazioni per non sovraffollare le navi.