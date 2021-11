Clia: settore crociere a zero emissioni entro il 2050

Clia sostiene l’impegno del settore delle crociere a diventare Carbon Neutral entro il 2050. La decisione è contenuta nel report Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices Inventory and the Environmental, realizzato da Oxford Economics.

Come riporta travelmole.com Kelly Craighead, presidente e ceo della Clia, ha sottolineato che le crociere sono in prima linea nella sfida per l’ambiente nonostante sia stato uno dei settori più colpiti dalle restrizioni indette per contrastare il Covid.



Per la prima volta, inoltre, il report affronta anche il tema dei nuovi combustibili alternativi.