Clia: continua la ripresa delle crociere

Non si ferma la ripresa del settore crocieristico. A certificarlo è l’ultimo report della Clia sullo stato di salute del settore nel 2022.

L’associazione che unisce gli operatori del comparto ha evidenziato, come riporta travelpulse.com, la ripresa delle navigazioni grazie anche ai protocolli collaudati.



Ma il ritorno alla normalità non è l’unico obiettivo del comparto, che guarda avanti anche sul settore della sostenibilità, con impegni per arrivare alle emissioni zero entro il 2050.



Sul fronte delle destinazioni a livello mondiale, al primo posto si piazzano Caraibi, Bahamas e Bermuda, con il 44% del volume passeggeri dal 2018 al 2022. Al secondo posto Asia e Cina con il 13%. Segue il Mediterraneo centrale e occidentale con l’8%.