Usa, anche Clia chiede la ripresa delle crociere

Dopo Asta, anche Clia chiede al Cdc di allentare le restrizioni sulle crociere negli Stati Uniti. Facendo seguito all’appello dell’associazione che rappresenta le agenzie americane, la Cruise Lines International Association ha invitato il Center for Desease Control a revocare il Conditional Sailing Order per consentire la ripresa degli itinerari dai porti statunitensi entro l’inizio di luglio, affermando che “la mancanza di qualsiasi azione da parte del Cdc ha effettivamente vietato tutte le partenze nel più grande mercato crocieristico nel mondo”.

La Clia ha criticato duramente il mancato aggiornamento delle linee guida per il comparto crocieristico.



"Il Conditional Sailing Order obsoleto, pubblicato quasi cinque mesi fa, non riflette i progressi e il successo comprovati del settore in altre parti del mondo, né l’avvento dei vaccini e tratta ingiustamente le crociere in modo diverso”, ha affermato Kelly Craighead, ceo di Clia, riporta Travel Weekly. “Le compagnie di crociera dovrebbero essere trattate come gli altri settori dei viaggi, del turismo, dell’ospitalità e dell’intrattenimento”, ha concluso il manager.