Virgin Voyages, a marzo il debutto di Valiant Lady

Debutterà a marzo nel Regno Unito Valiant Lady, la seconda nave di Virgin Voyages. La new entry sarà presentata in anteprima a Tilbury e Liverpool, pochi giorni prima di salpare da Portsmouth per il suo viaggio inaugurale.

La nave, anticipa TravelMole, raggiungerà Barcellona, che da maggio diventerà il suo homeport. Dallo scalo opererà itinerari di 7 notti nel Mediterraneo.



A bordo, Valiant Lady dispone di 1.330 cabine e 78 RockStar Quarters.



“Siamo felici di debuttare con Valiant Lady nel Regno Unito a marzo e di iniziare il nostro tour europeo – ha spiegato il ceo di Virgin Voyages, Tom McAlpin -. La revoca delle restrizioni di viaggio nel Regno Unito ha già mostrato segnali promettenti, con un aumento del 70% delle prenotazioni da dicembre”.