Princess Cruises presenta la nuova nave Discovery

Princess Cruises ha presentato la sua nuova nave, consegnata solo pochi giorni fa presso Fincantieri, a Monfalcone. Si tratta di Discovery Princess, di categoria Royal-Class, e che dopo l'Italia navigherà in direzione Los Angeles.

Gli itinerari - in programma tra il 27 marzo e il 24 aprile - toccheranno la riviera messicana e le coste californiane. Poi sarà il turno dell'Alaska con tour di 7 giorni.



Come riporta travelpulse.com, Discovery Princess potrà trasportare fino a 3.660 passeggeri, offrendo loro vista panoramica dalle sue Sky Suites, molteplici opzioni di ristorazione e intrattenimento in stile Broadway.



Nave 'eco-friendly', sarà capace di ridurre i consumi di carburante grazie all'utilizzo di tecnologie innovative. G. G.